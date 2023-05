Matteo Mussi ha 26 anni e non ha mai visto una partita di calcio. "Sono non vedente dalla nascita. Vado allo stadio con mio padre da quando ero bambino. Ci teniamo per mano e mi racconta la sfida", racconta alla Gazzetta dello Sport lo speciale tifoso dell'Inter che nel curriculum vanta comunque partite leggendarie viste con papà Claudio: "Eravamo lì a Inter-Barcellona 3-1 nel 2010 e pure alla penultima giornata contro il Chievo. Mourinho è sempre gentile noi, l'anno prima ci ha anche invitato alla Pinetina per pranzare con la squadra. Eravamo seduti al tavolo dello staff tecnico, mi chiese se volessi accompagnarlo in conferenza ma io avevo appena ordinato il secondo".

Nell'intervista c'è spazio anche per qualche altro racconto: "Crespo una volta mi disse che campioni lo si è prima fuori dal campo. Per fortuna, tutti sono sempre gentili". Proprio come Mourinho: "Ci siamo rivisti per Inter-Roma di ottobre, tre giorni prima della sfida con il Barcellona. Mi ha abbracciato, gli ho chiesto se potesse farmi avere la divisa di Dybala, qualche giorno dopo è arrivata a casa. Prima di salutarci, ha ricordato l'ultima volta dei blaugrana a San Siro. E noi c'eravamo". Tutto risale ad un pranzo insieme alla Pinetina nel 2009: "Ero seduto nello spogliatoio in mezzo a Materazzi e Ibrahimovic. Toccavo i tacchetti di Marco, erano stranissimi. Zlatan con il suo solito fare scherzoso mi disse che Materazzi era scarso e avrei dovuto prendere le sue scarpe. Fece una dedica e me le regalò, le ho ancora a casa". L'Inter ha segnato in modo indelebile la vita di Matteo: "Nel 2008 ero con papà all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Dopo la sconfitta con la Roma, Mancini tolse la medaglia d'argento per darla a me".