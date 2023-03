Calciatore molto duttile in grado di giocare su entrambe le fasce, con lo stesso rendimento, si è reso molto affidabile anche da braccetto di destra nella difesa a tre, facendosi preferire anche a D’Ambrosio per ricoprire questa posizione. Nato come difensore centrale nelle giovanili del Milan, Darmian una volta uscito da Milanello è diventato un calciatore di fascia, ruolo che gli ha cucito perfettamente addosso Giampiero Ventura ai tempi del Torino. Il calciatore lombardo, da quando veste i colori nerazzurri ha visto aumentare costantemente le sue presenze in campo, fino ad arrivare a questa stagione, dove è praticamente diventato un titolare.

Arrivato in sordina per circa 3 milioni di euro nell’Ottobre del 2020 dal Parma, Matteo Darmian ha piano piano scalato le gerarchie dello spogliatoio nerazzurro, imponendosi come un leader silenzioso. Faccia da bravo ragazzo, mai comportamenti fuori dalla norma, l’ex calciatore di Manchester UTD e Torino è diventato una risorsa importantissima per l’Inter, alla quale mister Inzaghi rinuncia difficilmente.

Inzaghi non rinuncia più al suo jolly

Simone Inzaghi sembra aver trovato in Darmian un uomo fondamentale, nelle ultime 11 partite disputate dai nerazzurri, tra campionato, Champions League e coppa Italia, l’ex Man Utd e Parma è sempre partito titolare, cambiando anche ruolo all’interno della stessa partita e risultando decisivo nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, gara vinta per 1-0 dall’Inter con un sinistro dal limite dell’area terminato all’angolino proprio di Darmian. Dimostrando anche dimestichezza con il piede “debole” se così si può definire. Con Skriniar acciaccato e ormai “separato in casa”, Dumfries che sembra vivere un momento di crisi e venendo beccato a volte anche dal pubblico di San Siro e Robin Gosens lontano parente di quello ammirato a Bergamo, Darmian da Jolly è per l’ex allenatore della Lazio la mano vincente al miglior casino online, diventato uomo imprescindibile anche a costo di esclusioni eccellenti.

Adeguamento e prolungamento del contratto

Dopo queste ottime prestazioni e qualche sirena di mercato, la dirigenza nerazzurra ha deciso di premiare il ragazzo, impeccabile sia in campo che al di fuori del rettangolo verde, estendendo il contratto del calciatore 33enne fino al 2024, con un ingaggio di 2,5 Milioni di euro e possibilità di allungare il contratto anche per la stagione successiva. Un bell'attestato di stima e fiducia da parte della società nei confronti di un giocatore che ha sempre messo il massimo impegno ogni volta che è stato chiamato in causa e che oggi è praticamente un titolare a cui Inzaghi rinuncia difficilmente. E chissà se con questo rendimento, non possa magari rientrare nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, maglia che Darmian non veste da quella maledetta partita, Italia-Svezia del 2017. Se le prestazioni continuano ad essere di questo livello è facile ipotizzare che il calciatore di Legnano possa avere anche il suo riscatto anche con la maglia azzurra, ma al momento pensa solo all’Inter come da lui dichiarato dopo aver siglato il rinnovo con il club meneghino. Per la felicità di Simone Inzaghi e di tutti i tifosi interisti.