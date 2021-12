Matrix ‘porta lo stadio’ a un tifoso: l’iniziativa di Inter e StarCasino Sport

Il progetto nasce per regalare le emozioni da stadio a chi non può più visitarne uno

Star Casinò Sport, in collaborazione con FC Internazionale Milano, di cui è Official Infotainment Partner, "accompagna ogni tifoso" nel suo percorso di tifo "attraverso la narrazione e la condivisione della passione calcistica" come si legge nel comunicato. Il progetto "Star Casinò Sport ti porta lo stadio"nasce dall'idea di regalare ai tifosi la possibilità che non sono più in grado o non hanno la possibilità di andare allo stadio ad assistere ad un match di calcio dal vivo come mostra il video realizzato per pubblicizzare il progetto in cui la leggenda interista Marco Materazzi va a a trovare un anziano tifoso come regalo di Natale.