Alessandro Matri, ospite della Bobo Summer Cup, ha inquadrato la lotta scudetto: "A oggi per me la Juve è lontana dalle favorite, dispiace vedere Bonucci fuori per scelte societarie e Cuadrado via a fine contratto. Sono curioso di vederlo all'Inter, se sta bene fisicamente può fare sempre la differenza. La grande favorita resta il Napoli". Le parole sono state raccolte da Tuttojuve.com.