Milan in lotta scudetto o no? A questo quesito prova a rispondere Alessandro Matri, ospite di DAZN: "Il Milan due anni fa ha fatto un’impresa, ma ora è fuori dallo Scudetto. Se lo vince anche stavolta fa un'altra doppia impresa, è difficile rimontare Inter e Juventus, che stanno andando fortissimo in Serie A. Inseguire le due squadre in testa alla classifica è sicuramente molto complicato".