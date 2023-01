Alessandro Matri ha commentato la sfida di ieri sera ai microfoni di DAZN: "Si vede la mano di Palladino al Monza, è in fiducia, a Firenze aveva recuperato, stavolta due volte sotto ha recuperato. L'Inter si è abbassata molto, Lautaro è stato il migliore in campo per l'Inter, un gol e un palo. Lukaku va rimesso in condizione, ha perso tanti palloni che andavano gestiti meglio, non ha aiutato la squadra a salire nel secondo tempo".