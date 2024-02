C'è tanto merito di Simone Inzaghi in questa Inter che sta dominando in lungo e in largo in Italia, secondo Alessandro Matri: "L'anno scorso, quando è stato messo in discussione, è stato bravo a gestire quel momento - le parole dell'ex attaccante a DAZN -. Ha calmato l'ambiente e ha assorbito le critiche arrivando in finale di Champions. Quest'anno è stato bravo a chiarire i ruoli, quello è un merito a livello di gestione.

Prendete l'esempio di Frattesi, a cui ha fatto capire che non è un titolare. La crescita del tecnico c'è stata, poi è ovvio che la società abbia costruito una grande rosa e i giocatori hanno acquisito forza".