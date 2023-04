Non tutti hanno fatto salti di gioia tra i tifosi nerazzurri per il riproporsi del derby contro il Milan in semifinale. Ad esempio, l'attrice Matilde Gioli, intervistata da Leggo, ha ammesso candidamente di non vivere serenamente il fatto memore dell'esperienza di venti anni fa: "Quando ho visto il Milan passare il turno con il Napoli ho quasi sperato di uscire con il Benfica per non dover affrontare ancora questo derby. Perché chi è interista, chi ha la mia età, si ricorda il Milan che vinceva tutto, si ricorda cosa è successo per due volte in Champions League… Cerco di non avere mai sensazioni positive. Preferisco nasconderle. Perché non sopporto la delusione e l’Inter è pazza. Basta pensare a quello che è successo nel finale con il Benfica".

La Gioli si spende in favore del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "Io lo vorrei ancora sulla panchina della mia Inter. Secondo me è un allenatore che può dare ancora tanto a questa squadra perché il suo tocco, la sua presenza la percepisco. E nell’ultimo mese ho anche l’impressione di vedere uno spogliatoio più unito. Vedo un gruppo forte che si è legato al suo allenatore. Il quarto posto? Non ci credo. Voglio pensare al peggio del peggio, così non ci rimango male…".