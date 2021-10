Materazzi: “Stasera non sarà semplice, spero che l’Inter mi faccia gioire”

L'ex difensore dell'Inter parla a InterTV prima di Inter-Juventus

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus, InterTV intercetta anche Marco Materazzi per un commento a caldo sull'imminente Derby d'Italia: "Si ferma la città, il calcio italiano ed europeo - dice Matrix -. Non sarà una gara semplice, era meglio incontrarli all’inizio perché loro hanno ripreso la strada giusta. Ma noi dobbiamo continuare a rincorrere, davanti vanno veloci e l’Inter non può permettersi di rimane indietro. L’Inter ha carattere: gli interisti sono stati sempre così, soprattutto nelle difficoltà. Chi sarà decisivo? Potrei dire Bastoni, Barella, Dzeko, Lautaro. Stravedo per troppi, spero mi facciano gioire. Con chi giocherei a paddel? Con uno con il cuore grande, quindi direi Barella".