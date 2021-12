Materazzi risponde a Ibra con un “post muto”. A parlare sono i trofei

La risposta di Matrix alla provocazione di questa mattina di Ibra: "Post muto" - scrive l'ex nerazzurro. A parlare sono i trofei

"Quegli scudetti li abbiamo vinti, e nessuno ce li può togliere. Nessuno può cancellare il sudore, la fatica, la sofferenza, gli infortuni, i gol. Per questo, quando dicono che in carriera ho vinto undici scudetti, li correggo: sono tredici". Così Zlatan Ibrahimovic, ad un passo dal prolungare il suo rapporto con il club rossonero, ha stuzzicato i cugini interisti tra le pagine del Corriere dello Sport. Frecciatina alla quale risponde prontamente Marco Materazzi, toccato ancora una volta personalmente dallo svedese che sull'ex difensore dal numero 23 commenta pesantemente: "Entrava per fare male; e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per fare male o semplicemente entra duro. Con Materazzi avevo un conto aperto da anni. L’ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia". L'interista tramite i suoi canali social, replica con una risposta 'muta' come scrive lo stesso a corredo di due foto della Coppa del Mondo e della Champions League, trofei questi sconosciuti al Palmares dello svedese.