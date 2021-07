Materazzi: “Mourinho si è preso una bella gatta, Roma piazza difficile”

Matrix parla così dello Special One: "Sarà strano vederlo su un'altra panchina"

Intervenuto all'IBM Studios di Milano, dove si stanno tenendo i sorteggi del calendario della Serie A 2021-22, l'ex nerazzurro Marco Materazzi non può esimersi dal rilasciare due dichiarazioni su José Mourinho, che sta iniziando la sua seconda esperienza in Italia alla guida della Roma:

"È una sensazione strana vederlo sulla panchina di un'altra squadra perché sappiamo quello che ha dato all'Inter, quello che ha vinto e le emozioni che ha dato ai tifosi. Si è preso una bella gatta, ma lui è uno molto concreto e penso che avrà avuto garanzie. Roma è una piazza bellissima ma anche molto difficile. Gli allenatori che sono tornati in Serie A fanno bene al calcio, vuol dire che il nostro campionato sta tornando ad alti livelli. Vorrei però esprimere un pensiero per chi non ci sarà ovvero Gattuso, lo avrebbe meritato".