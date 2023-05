Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Sportitalia, Cristian Chivu ha ricevuto un messaggio speciale da Marco Materazzi, suo ex compagno all'Inter: "Non te l'ho mai detto, ma ho sempre avuto una considerazione altissima di te come uomo e giocatore - le parole di Matrix -. E' stato un privilegio giocare al tuo fianco. Ora sto ammirando il tuo percorso da allenatore; io invidio il percorso che hai fatto nelle giovanili, lì hai potuto toccare con mano la metodologia Ajax, una cosa senza prezzo. Allenare ragazzi non è facile, l'unica cosa che puoi fare è fare danni; allenare i campioni penso sia più facile, devi creare l'empatia, mentre con i ragazzi è tutta un'altra storia.

Sono stato un ragazzo e so che basta poco per perdersi. In questi quattro anni hai fatto un lavoro incredibile, spero di vederti ad alti livelli come altri nostri ex compagni. Io non ho dubbi sul fatto che diventerai un grande allenatore, ti mando un abbraccio e ti faccio tanti complimenti".