Materazzi: “Inzaghi è uscito dalla comfort zone, oggi sta vincendo la sfida Inter”

Matrix: "Scudetto, nerazzurri favoriti. Ma Napoli e Milan non sono fuori dai giochi"

L’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi ha parlato della lotta scudetto nella sua intervista per Il Mattino. Queste le parole dettate al quotidiano di Napoli: "L'Inter è la favorita per la vittoria ma non ci sono solo i nerazzurri. Il Milan è a quattro punti, non è fuori dai giochi. Anche il Napoli è in corsa".