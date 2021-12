Materazzi: “Eriksen merita il saluto a San Siro. Calha sta diventando leader”

E su Bastoni: "È un signore della difesa che comanda. Parla poco ma viene ascoltato sempre"

Sebbene fosse già nell'aria, nessun nerazzurro era pronto all'ufficialità arrivata oggi che ha messo nero su bianco la separazione consensuale tra l'Inter e Christian Eriksen . "Dispiace tanto per un giocatore come lui" dice Marco Materazzi a Inter TV durante il pre-partita della gara contro la Salernitana. "È arrivato, si è adattato, è stato aspettato e ha dato tanto alla squadra. È veramente un peccato. Dispiace perché era diventato interista fino al midollo pure lui come tutti quelli che hanno il piacere e l'onore di giocare con questa maglia. Dispiace e spero si possa salutare come giusto che sia a San Siro".

"Calhanoglu ha fatto quello che ha fatto quando è arrivato in Italia, ha preso le misure come aveva fatto nella sua squadra precedente e sta facendo quello per cui è stato preso. Sta diventando leader ed è fondamentale per far crescere tutto il club".