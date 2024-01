Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Marco Materazzi ha parlato anche di Thiago Motta e Conte, commentando i rumors che vedrebbero i due ex Inter accostati alla panchina del Milan. "Sono due profili diversi. Conte ha già dimostrato di essere un grande e ha vinto ovunque è andato. Thiago invece sta facendo un lavoro incredibile a Bologna. Io lo dico da sempre, per me è pronto per una grande e spero per lui che possa arrivare in una grandissima piazza. Mi auguro non al Milan perché sono interista, ma se lo meriterebbe".