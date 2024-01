Intervenuto in diretta su Sportitalia Marco Materazzi si è espresso alla vigilia di Monza-Inter usando belle parole per Valentin Carboni, il ragazzo di proprietà dei nerazzurri che tanto bene sta facendo attualmente alla corte di Raffaele Palladino: "Adriano Galliani sicuramente sa scegliere bene i giocatori. Già in Primavera con Cristian Chivu è cresciuto molto, adesso con Palladino può migliorare ancora. Lui può fare più ruoli e sta facendo grandissime cose.

Cresce in un ambiente sano, vicino a Milano, e si sta valorizzando. Può diventare in futuro una valida alternativa anche per l'attacco dell'Inter sicuramente".