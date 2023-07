Appuntamento speciale per i ragazzi di Inter Academy Japan: quest'oggi, infatti, i giocatori dell'Academy nerazzurra hanno partecipato a un allenamento dimostrativo in compagnia di due Inter Legends quali Marco Materazzi e Fabio Galante e dell'ex centrocampista dell'Inter Women Mana Mihashi, che aveva già conosciuto alcuni dei ragazzi in occasione di una player internship svoltasi a Milano nello scorso mese di marzo.

L'attività, che si è svolta presso il campo di Inter Academy Japan a Fuchu, ha visto la partecipazione di circa 150 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni: dal 2014 il progetto Inter Academy Japan ha contribuito attivamente alla formazione di tantissimi giovani calciatori giapponesi a Tokyo. L'evento ha rappresentato quindi anche una prima occasione per festeggiare i quasi 10 anni della partnership. Tra i tanti presenti all’evento, anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali e soci di Inter Club Giappone. Un'attività unica, che ha visto anche il coinvolgimento di Pirelli, nostro Global Tyre Partner, che ha preso parte all'evento con un'attività di giveaway dedicata ai ragazzi.