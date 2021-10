Ancora Materazzi: “Dzeko veramente forte, Skriniar un grande”

Le parole dell'ex difensore nerazzurro: "L'Inter resta una squadra forte che ha la consapevolezza di essere campione d'Italia"

"Conte era uno che aspettava più gli avversari per colpire in contropiede con Hakimi e Lukaku - le sue parole riportate da Tmw - Inzaghi invece si sta adattando a giocatori differenti come Dzeko, che fa giocare più la squadra. Infatti si rischia un po' di più in difesa, ma l'importante è essere lassù in classifica. E' un'Inter diversa nel modo di giocare e diversa in qualche uomo, ma è una squadra forte che ha la consapevolezza di essere campione d'Italia. Non dimentichiamoci che ha un paio di campioni d'Europa e ha giocatori forti in tutti reparti. Può fare grandi cose".