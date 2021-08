Materazzi compie oggi 48 anni, gli auguri dell’Inter

"Grinta, fierezza, determinazione e volontà" sono i termini con i quali il club nerazzurro traccia l'identikit dello storico numero 23 interista

"Tutti pazzi per Materazzi" recitava un vecchio coro della Nord in omaggio al numero 23 più incisivo della storia della Beneamata. "Dieci stagioni in nerazzurro, dieci stagioni da nerazzurro" scrive l'Inter nel messaggio di auguri rivolti a Matrix che oggi compie 48 anni. "Maglia numero 23, grinta e fierezza, determinazione e volontà. Marco Materazzi al centro della difesa, Marco Materazzi sul dischetto del rigore quando contava, Marco Materazzi in volo, tra colpi di testa e rovesciate. 276 partite, 20 gol, 15 trofei: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Champions League. La firma, doppia e indelebile, sul quindicesimo Scudetto, con la doppietta sul campo del Siena. Ma in tante altre battaglie è sempre stato il protagonista, fino al tetto del mondo".