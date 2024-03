"Oggi più che mai fiero di voi". Parola di Marco Materazzi che come ogni interista oggi deve ricomporre i cocci di un cuore andato in frantumi ieri sera sotto i colpi di Memphis Depay prima, e di Sanchez, Klaassen e Lauti dopo. Ma una brutta serata non cancellerà quanto di buono questa squadra ha fatto fino a questo momento, come sottolinea l'ex difensore nerazzurro, primo grande sostenitore dell'Inter.