Marco Materazzi, intercettato da Sky Sport nella sede della cena della vigilia della finale di Champions, racconta come visse la vigilia della finale di Madrid: "Abbiamo dormito, mangiando prosciutto iberico perché ci era stato regalato a noi e a Dejan Stankovic. In quel momento gli dissi: 'Vada come vada, mangiamo e domani andiamo felici in campo'. Ho rivisto tanti ragazzi del Triplete, è giusto che siano qui per il loro legame col club. Vogliamo che i ragazzi nuovi ci diano grandi soddisfazioni, domani non sarà facile ma ci crediamo. Il Manchester City è stratosferico, ma non vince la storia e nemmeno i soldi. Al di là del gioco, la cosa che mi preoccupa è che Pep Guardiola li ha tenuti bassi perché sa che con le italiane devono stare attenti. Avrei preferito un City più sicuro di sé".

Faresti giocare Dzeko?

"E' un bel rebus. Una squadra che nelle ultime quattro partite è stata quella ora ha un Lukaku in condizione stratosferica. Mi auguro che la scelta sia ponderata e fatta in base a quello che si vede in allenamento, ma se giocassi ottavi, quarti e semifinali e poi mi ritrovassi in panchina in finale potrebbe essere fastidioso. Domani dobbiamo essere in campo in 30mila perché ci sarà bisogno di tutti".

Chi è il leader di Inzaghi in campo?

"Bella domanda, io ne vedo tanti come eravamo noi. Potrei scegliere Calhanoglu, Onana, Barella, Lukaku che sembra me in questo ultimo periodo perché incoraggia la squadra sempre. Quando non vorresti che la partita finisse mai vuol dire che senti qualcosa di speciale".