Intervistato da Inter TV nel prepartita di Inter-Juventus, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi ha presentato così il big match: “È una partita bella, sarebbe bello giocarlo ma stasera sarà come stare in campo con i ragazzi. Bastoni è diventato davvero importante, con la costruzione dal basso sa quando deve spingere. Assieme a Dimarco è il cuore nerazzurro. Chi sarà decisivo stasera? Secondo me il centrocampo, il nostro soprattutto fa la differenza.

I tre si intercambiano e quando vanno dentro possono fare la differenza: penso che la farà uno dei tre. Meglio in Curva o in campo? Non me ne vogliano i tifosi, però vorrei giocarla. Il reparto difensivo dell’Inter non lo scopriamo noi oggi, speriamo di continuare sulla falsariga con cui stanno facendo i ragazzi. Loro hanno un punto di riferimento, ma io mi fido dei nostri", ha concluso.