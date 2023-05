Ospite negli studi di Inter TV, l'ex difensore Marco Materazzi commenta così la finale di Champions League raggiunta oggi dall'Inter ai danni del Milan: "Non avevo dubbi sul fatto che saremmo passati. All'inizio c'è stata un po' di tensione ma penso che una volta sciolti poi loro non hanno più tirato in porta. Hanno fatto pochi affondi, pochi spunti a parte Leao nel secondo tempo. È stata una partita combattuta, un grandissimo arbitraggio che ha lasciato molto correre. Penso che l'Inter sia stata la squadra migliore e ha meritatamente passato il turno".

E adesso Istanbul: "Adesso viene il bello perché affrontiamo due squadre con più pressione, forse più il City perché il Real è più abituato. Noi dovremo fare la partita perfetta sfruttando le poche occasioni che avremo per provare a riportare la coppa a Milano. Se fai otto partite senza subire gol in Champions vuol dire che sei maturo per vincerla. Dobbiamo andare a Istanbul compatti, felici di aver raggiunto un obiettivo che fino a poco fa era solo un sogno. Fino a quattro partite fa il Milan sembrava già secondo e già in finale di Champions, invece si è ribaltato tutto. Gli abbiamo dato una mazzata mentalmente perché ora non sarà facile per loro riprendere il treno per il quarto posto. Per noi invece sarà un bel finale di stagione".