Due i precedenti in stagione tra Davide Massa e l'Inter, entrambi a San Siro ma con esiti diametralmente opposti: l'arbitro di Imperia designato per la semifinale di Coppa Italia di domani contro la Juventus ha diretto i nerazzurri in occasione della sconfitta contro la Roma dello scorso 1° ottobre e della vittoria nel derby contro il Milan del 5 febbraio. Sono 25 i match dell'Inter diretti in carriera da Massa: 16 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte il bottino complessivo.