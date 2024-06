Javier Mascherano, ct della Nazionale olimpica argentina, ospite del quotidiano cileno La Tercera ha parlato di Alexis Sanchez e delle parole del commissario tecnico della Roja Ricardo Gareca che ha consigliato al Tocopillano di andare in un club che gli possa garantire più minuti: "Con Javier ho perso i contatti. Il suo futuro? Saprà benissimo cosa deve fare. È in una grande squadra europea, forse tante volte non è importante la quantità, ma piuttosto la qualità dei minuti".