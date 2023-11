L'operatore di mercato Giocondo Martorelli invita a prestare attenzione all'Inter per il futuro di Piotr Zielinski. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: "Lui va in scadenza e occhio all’Inter che è molto lesta a cercare i giocatori che sono ancora importanti e non sono più giovanissimi. Non mi stupirei se questa mia ipotesi si potesse concretizzare. Per Victor Osimhen il discorso è diverso. Bisognerà capire se il calciatore vorrà rinnovare sennò si cercherà una destinazione congrua per il calciatore che farà sì che il Napoli non lo perda a zero”.