Martorelli: “Lotta Scudetto? Dura per la Juve, dovrebbero crollare in troppe”

"Le sorprese, però, sono sempre dietro l'angolo", ha ammesso il procuratore sportivo

La Juventus può tornare in corsa per lo Scudetto dopo la grande campagna acquisti operata a gennaio? È questa la domanda posta all’operatore di mercato Giocondo Martorelli, che a Radio Bianconera si è però mostrato scettico sulle possibilità della Vecchia Signora: “In questo momento è difficile perché i punti di distacco sono tanti, dovrebbero crollare tutte le squadre davanti. Nella storia questo non sempre accade, però è anche vero che negli anni la Juve ha dimostrato di poter fare tante rincorse, anche se spesso erano sviluppate solo su una squadra. In questo momento non mi sento di dire che i bianconeri potranno lottare per il titolo, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo e non dovremmo stupirci se dovesse tornare in lotta per questo obiettivo”.