Il passo falso inatteso dell'Inter al Dall'Ara di domenica ha rimescolato le carte in zona Champions, a maggior ragione, aspettando l'epilogo di Cremonese-Roma, alla luce delle vittorie di Milan e Lazio. "La sconfitta contro il Bologna riapre i giochi per la Champions, un risultato inaspettato in casa nerazzurra", ha spiegato l’operatore di mercato Giocondo Martorelli a Tuttomercatoweb.com.

Non ha di questi problemi il Napoli, già praticamente sicuro di un posto nella prossima Champions e in attesa solo di capire quando si laureerà campione d'Italia: "Con lo scudetto sicuramente arriveranno delle offerte importanti per molti calciatori, le richieste non mancheranno", ha aggiunto Martorelli.