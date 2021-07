Martorelli: “Inter, la rosa è già competitiva ma andrà arricchita”

Quali mosse intraprenderà la società nerazzurra sul mercato? Una breve analisi personale sulla rosa dell'Inter l'ha fatta anche l'operatore di mercato Martorelli

Intervistato da Tmw, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli traccia la sua personale considerazione sul calciomercato nerazzurro anche in relazione alle mosse che la società sta preparando: “L’Inter sta cercando giocatori in prestito. La rosa è già competitiva, andrà arricchita. Ma non ci sono le condizioni economiche per spendere grandi cifre”.