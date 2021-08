Martorelli: “Dzeko grande giocatore, ma all’Inter serve un’altra punta”

Riflessioni attente su quel che potrà accadere da qui ai prossimi giorni circa i movimenti in entrata del mercato nerazzurro

Di fronte ad un’offerta importante Lukaku ha preso la strada di Londra. L’Inter aveva necessità di fare cassa e se arriva un’offerta del genere è giusto cedere”. Ha parlato così ai microfoni di TMW l'operatore di mercato Giocondo Martorelli, prospettando nuove mosse in attacco per rimpolpare il reparto offensivo nerazzurro: "Dzeko è un grande giocatore ma l’anagrafe non aiuta. L’Inter ha bisogno di trovare anche un altro attaccante perché il campionato è lungo e ci sono anche le altre competizioni”. Riflessioni conclusive sul futuro del Toro Lautaro Martinez: "Se il ragazzo non volesse prolungare il contratto la società sarebbe costretta a cederlo per non realizzare di meno in futuro”.