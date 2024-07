Meglio l'oro alle imminenti Olimpiadi di Parigi o la Champions League per la sua Inter? Niccolò Martinenghi, ranista italiano tra i favoriti per una conquista del medaglio più prezioso nei 100 rana, risponde così alla Gazzetta dello Sport: "Faccio l’egoista: meglio l’oro con l’Inter che vince la Champions! Nel 2021 l’Inter vinse lo scudetto, come quest’anno, e le Olimpiadi andarono bene. Chissà che non si ripeta".