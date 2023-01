All'interno del Matchday Programme della finale di Supercoppa Italiana è presente anche un'intervista a Nicolò Martinenghi, stella del nuoto italiano, campione del mondo nei 100m rana in vasca lunga e doppio bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Martinenghi che, come noto, è un grandissimo tifoso interista: "Quando ero piccolo il mio migliore amico tifava Inter, quindi mi sono buttato a capofitto in questo mondo che poi non ho mai abbandonato. Il mio idolo era Wesley Sneijder, quando ero piccolo amavo calciare le punizioni e lui era un maestro. Dell'Inter di oggi mi piace molto Alessandro Bastoni, a volte ci sentiamo sui social e si è creato un buon rapporto tra sportivi".