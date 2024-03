Silvano Martina, storico agente di Gianluigi Buffon, non ha dubbi: è Mike Maignan il migliore portiere della Serie A. "Il più forte è lui - ha assicurato in esclusiva a Sportitalia.com -. In questa stagione stanno facendo bene Sommer e Milinkovic-Savic, che è cresciuto. Di Gregorio sta crescendo, mi piace. E' potente, mi ricorda Peruzzi. Sicuramente è forte, poi anche lui va messo alla prova".