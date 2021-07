Marroccu (ds Genoa): “Per Vanheusden siamo in dirittura d’arrivo”

Conferma sul trasferimento in Liguria del difensore rientrato dallo Standard Liegi

Intervistato fuori dal Principe di Savoia, il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha confermato quanto dichiarato dal collega Piero Ausilio poco prima in merito alla trattativa per portare Zinho Vanheusden, centrale belga classe 1999 appena riscattato dai nerazzurri, in prestito al Genoa: "Stiamo lavorando e siamo in dirittura d'arrivo", le parole del manager a domanda diretta.