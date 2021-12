Marotta: “Brozovic ha manifestato la volontà di rimanere all’Inter”

"Ora si tratta di negoziare dal punto di vista economico, queste sono le difficoltà maggiori, ma sono molto ottimista", ha aggiunto

Intervenuto ai microfoni di '90° Minuto', l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha analizzato anche il tema relativo ai rinnovi in casa Inter: “Il prolungamento di Brozovic? Abbiamo alcuni temi da affrontare nell'ambito dei rinnovi contrattuali. La base di partenza è che noi siamo contenti dei nostri giocatori che andranno in scadenza e con loro abbiamo avviato delle nuove negoziazioni. Speriamo di poterle portare a termine con profitto per tutti. Brozovic è un giocatore molto importante, ha manifestato la volontà di rimanere nell'Inter, quindi da parte nostra c'è grande felicità, ora si tratta di negoziare dal punto di vista economico, queste sono le difficoltà maggiori, ma sono molto ottimista da questo punto di vista”, ha concluso.