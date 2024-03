Michele Mariotti, direttore d'orchestra impegnato da mercoledì alla Scala di Milano col 'Gugliemo Tell' di Gioacchino Rossini, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport delle sue passioni sportive. In primo luogo, da pesarese doc, c'è la pallacanestro, poi il tennis e il calcio. Rivelando poi il suo tifo per la Juventus ma spendendo parole di elogio per l'Inter: "Devo dire che è l’Inter che si merita il primo posto perché ha un bel gioco. Come l’anno scorso eravamo un po’ tutti napoletani, era bello vederli giocare”.