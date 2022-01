Mario Mazzoleni: “La sudditanza psicologica degli arbitri? Certo che esiste”

L'ex direttore di gara: "Ogni arbitro sa che Juve, Inter e Milan possono far volare o stroncare una carriera"

Sui rapporti tra arbitri e allenatori aggiunge: "Quando si arbitra non possono esserci ed è qualcosa di giusto e di sacrosanto, ci fossero potrebbero infatti condizionare il nostro lavoro, si veda la ferita ancora aperta legata allo scandalo di Calciopoli. Finita la carriera, si è invece liberi di frequentare chi si vuole. Personalmente ho grande stima e affetto per Max Allegri, Simone Inzaghi e Antonio Conte, tre persone molto in gamba, che mi capita di incontrare. Ai tempi non potevo non farmi una risata quando mi succedeva di arbitrare le squadre di Carletto Mazzone, un uomo dalla battuta sempre pronta, un grande. Ma il nostro rapporto si limitava a quello, uno scambio di battute allegre e divertenti".