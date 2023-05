L'ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez, presente ieri a San Siro in qualità di opinionista di Prime Video Deutschland insieme all'ex interista Matthias Sammer, ha commentato così la qualificazione alla finale di Champions League dell'Inter a spese del Milan: "Datemi altre due ore di questo spettacolo. Non ho bisogno di un gin tonic, non ho bisogno di un cinema, non ho bisogno di niente. Serata fantastica, pazzesca; complimenti all'Inter, se lo merita. Dovevano giocare con il cronometro, lo hanno fatto con il risultato dei risultati: 1-0.

I nerazzurri si sono dimostrati una squadra molto matura. Il Milan non ha avuto più possibilità di segnare, il che si riflette nel linguaggio del corpo. Poi le teste si abbassano e i giocatori dell'Inter hanno ricominciato a prendere fiducia".