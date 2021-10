Marini: “L’Inter ha qualcosa in più. Barella? Io non vedo difetti in lui”

L'ex giocatore nerazzurro: "Mi fa piacere che voglia restare all'Inter ed è uno dei più forti nel suo ruolo"

Giampiero Marini, ex centrocampista ed allenatore dell'Inter, ha espresso la propria fiducia nei confronti della squadra nerazzurra ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Penso che l'Inter come qualità sia la più forte in Italia più e se non ci sono problemi può rivincere lo scudetto. La partita di domani non è determinante, è importante ma non decisiva. L'Inter e il Napoli sono organizzate, hanno cambiato poco, il Napoli con Gennaro Gattuso aveva fatto un grandissimo lavoro e Luciano Spalletti ne sta beneficiando. I partenopei sono candidati al titolo ma l'Inter ha qualcosa in più. C'è un tecnico nuovo che ha portato qualche cambiamento, può darsi che non tutto ancora funzioni come l'anno scorso però la qualità dei giocatori è indiscutibile; l'anno scorso in tanti si chiedevano se l'Inter potesse giocare a tre o quattro e io dicevo sempre che con quella rosa può giocare come vuole perché in ogni zona del campo c'è un giocatore di spessore".