Marini: “Inter più forte della Roma. Perisic rinato grazie a Inzaghi”

Egle Patané

"A mio giudizio l'Inter è molto più forte della Roma attuale". Apre così la sua chiacchierata a TMW l'ex interista Giampiero Marini, dove risponde sulla sfida di domani dell'Olimpico. "Fa effetto rivedere un personaggio che ha reso grande l'Inter. Sarà accolto a braccia aperte dai tifosi nerazzurri. In ogni caso, aggiungo che l'Inter è nettamente la più forte e la più attrezzata per lo scudetto".

Da Mourinho si aspettava che incidesse di più sulla Roma?

"La Roma a mio parere è una squadra che non può ambire a vincere lo scudetto o ad arrivare tra le prime tre. I giallorossi hanno preso Mou per un percorso lungo, non di un anno. Era normale che la Roma non potesse competere con le big ma sta facendo un buon campionato".

Inter favorita per lo scudetto per la rosa più qualitativa di tutti?

"Sì. A me piace anche il Milan però sulla carta l'Inter è più attrezzata. Ha un ha parco giocatori elevato ed è la favorita per arrivare al titolo".

Inzaghi cosa ha portato a suo parere?

"L'anno scorso la squadra era dipendente da Lukaku che risolveva le partite grazie alla sua potenza. Quest'anno non lo è più e ha altre possibilità giocando anche con Correa o con un centrocampista offensivo in più. Deve prestare maggiore attenzione alla fase difensive ma davanti ha tante opportunità".

Su Perisic, in gran forma, che idea si è fatto?

"A mio parere va fatto un grandissimo complimento a Inzaghi perchè Perisic è rinato. Pare che abbia la gioia di andare in campo e fa tutto quel che prima non faceva o faceva in parte. Merito anche dell'allenatore".