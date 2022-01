Marini: “Inter, Dybala grandissimo colpo. E farei un contratto a vita a Marotta”

L'ex nerazzurro: "Chi non vorrebbe un talento come la Joya?"

Dybala all'Inter? Per Giampiero Marini , è un grandissimo sì. Nelle ore in cui si vocifera di uno strappo nelle discussioni sul rinnovo tra la Juventus e la Joya, con Beppe Marotta pronto ad approfittarne, l'ex nerazzurro spiega a Tuttomercatoweb.com che accoglierebbe volentieri il giocatore a Milano: "E' un campione assoluto, ha avuto problemi fisici però il suo talento è indiscutibile. Sarebbe un grandissimo colpo anche se ora per la verità l'Inter è attrezzata molto bene. Penso che a livello di rosa sia la migliore, ha una panchina con dei campioni che titolari in altre squadre. Però Dybala, ripeto, è un talento e chi non lo vorrebbe?".

L'unico scoglio sarebbe l'ingaggio monstre chiesto dall'argentino, ma la Beneamata ha nelle sue fila un ad che avrebbe gli argomenti per convincerlo ad accettare la nuova destinazione: "A mio giudizio, comunque, facendo un discorso generale, le inglesi come City. Chelsea e Liverpool o una squadra come il Bayern sulla carta sono superiori alla nostre per competere per vincere la Champions. Serve essere attrezzati e l'unica in Italia per competere, anche in questo momento, è l'Inter. E il merito è di Marotta che è da una vita nel calcio: fossi il presidente dell'Inter non lo lascerei mai andare via. Prima che arrivasse, l'Inter era a disagio, poi lui ha ribaltato la situazione e ha fatto vedere che anche la vendita di Lukaku a quelle cifre è stata propizia. Gli farei un contratto a vita".