Marianella su Lukaku: “L’aver giocato e vinto da leader all’Inter lo aiuterà”

Il giornalista, grande conoscitore della Premier League, commenta così il ritorno al Chelsea di Big Rom

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella commenta così l’approdo al Chelsea dall’Inter di Romelu Lukaku: “Il Chelsea che lo richiama è la prima vittoria di Lukaku, lui mi disse che già quando era bimbo il Chelsea voleva tesserarlo, ma i genitori non accettarono perché volevano che studiasse. Nelle esperienze precedenti non è andata benissimo, ma stavolta come lui stesso ha ammesso l’Italia lo ha fatto crescere e ha contribuito a farlo diventare il ragazzo che è. Lui ha dei valori straordinari a livello umano, oggi si capiva la gioia e l’orgoglio per il fatto che il Chelsea lo avesse dovuto pagare così tanto. Alla fine ha avuto ragione lui".