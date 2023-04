Massimo Marianella ripone lo sguardo attento verso la sfida di stasera sulle frequenze di Sky Sport, partendo dalle possibili scelte di formazione: "Voto Lukaku perché con Lautaro gioca bene in coppia. Porta in campo fisicità, esperienza e anche un sorriso che in queste situazioni difficili aiuta. Dzeko è tanto che non segna, nonostante stia facendo una stagione discreta. Attenzione ai movimenti di Rafa Silva dietro a Goncalo Ramos. Il Benfica è una squadra ben organizzata che gioca molto bene. Un 4-2-3-1 tecnico e dinamico".