Marianella: “Spalletti non trattato benissimo dall’Inter, tornerà fiero”

L'opinione del giornalista sul tecnico del Napoli proprio alla vigilia del confronto tra nerazzurri e partenopei

Che ritorno a San Siro sarà quello di Luciano Spalletti? Ecco cosa ne pensa il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella, nelle considerazioni di questa sera: "Per le caratteristiche da allenatore e di uomo, di temperamento, Spalletti non è stato trattato benissimo dall'Inter per quello che ha fatto. Tornerà fiero di quello che sta facendo adesso. Ed è davanti all'Inter".