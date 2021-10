Marianella: “Scudetto tra Milan e Napoli? Inter e Juve possono rientrare”

Il giornalista di SkySport ha parlato della lotta scudetto e del momentaneo strappo in vetta alla classifica

"Troppo presto per pensare a un testa a testa Milan-Napoli per lo scudetto. Penso che da dietro qualcuna possa inserirsi, ad esempio l'Inter e la Juventus. Magari anche la Roma risolverà i suoi problemi di spogliatoio. Il distacco comincia a essere lì per farsi notare, però secondo me è ancora troppo presto". Lo dice Massimo Marianella dagli studi di SkySport24. "Sanchez o Dzeko con Lautaro stasera? Sono due giocatori diversi per caratteristiche. A me incuriosisce più vedere Lautaro con Sanchez: possono scambiarsi, possono giocare a due lì davanti... L'Empoli ha dimostrato di poter dar fastidio a qualsiasi squadra, con attaccanti di buona qualità".