Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella analizza il nome di Anatoliy Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk che l'Inter vorrebbe per rimpiazzare André Onana, sottolineando un aspetto importante della gestione del club nerazzurro: L'Inter, da un paio di anni a questa parte, deve fare i conti con bilanci molto negativi. Beppe Marotta, ma anche lo stesso Steven Zhang e gli altri operativi sono strepitosi perché riescono a bilanciare la competitività della squadra con le esigenze economiche. Per questo, però, qualche cessione ogni anno con lacrimuccia annessa la devi fare. Se però riesci a trovare un nuovo portiere per pochi milioni e poi piazzare il colpo Davide Frattesi, ecco che il tuo mercato diventa già strepitoso".

E a proposito del futuro del centrocampista del Sassuolo aggiunge: "Inter, Milan e Roma sono le tre finaliste. Lui preferirebbe andare all'Inter, dove avrebbe una dimensione tattica anche giusta. Bisogna capire il Milan come vuole giocare, se a due o a tre, in centrocampo. Ma lui in un centrocampo a due fatica parecchio. Lavorare con José Mourinho dà qualcosa in più a un giocatore, però lui strizza l'occhio all'Inter. Che sta cercando di prendere tempo per avere il tesoretto col quale lanciarsi sul giocatore". Sul passaggio del camerunese al Manchester United, Marianella esprime una perplessità: "Io sono sorpreso per Erik ten Hag che vuole Onana, non impazziva per lui all’Ajax. Hanno visto sfaccettature diverse di Onana, portiere dalle potenzialità incredibili ma che quando era all’Ajax ogni tanto ha commesso errori clamorosi. Quando ha firmato con l’Inter all’interno dell’Ajax molti sono rimasti sorpresi. Forse avevano visto troppi errori di Onana, con l’Inter ha fatto vedere solo il volto bello ecco perché Ten Hag lo rivuole; ma 50 milioni sono assolutamente troppi".