Marianella: “Lukaku non ha detto nulla di clamoroso. Chelsea cosa farà ora?

Il commento dell'esperto di calcio inglese

Ospite negli studi di "Sky Sport 24", l'esperto di calcio inglese Massimo Marianella è intervenuto commentando il fatto che negli ultimi giorni ha riempito paginoni di cronache. Il caso Lukaku. Questa l'opinione del telecronista: "Al Chelsea risolve tutto Marina Granovskaia, che secondo me ha deciso anche l'esclusione contro il Liverpool. Inter? Non ha detto che vuole tornarci domani, ma che è stato bene e che prima o poi pensa di voler tornare. Non ha detto niente di clamoroso. E' stata data una dimensione eccessiva a tutto, prima di tutto dal Chelsea. Non so cosa farà il club, le decisioni dei Blues non sono sempre preventivabili. Dovrebbero però schierarlo la prossima partita".