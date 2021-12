Marianella: “Lukaku ha ancora l’Inter nel cuore, ma non deve scusarsi”

Il commento del giornalista di Sky alle parole di Big Rom e della sua voglia di tornare in nerazzurro

"Sono un po' stupito. L'intervista è bellissima e lui, come al solito, dice ciò che pensa". Così Massimo Marianella commenta le sorprendenti parole di Romelu Lukaku a SkySport, con il belga che ha chiesto scusa agli interisti e ha confessato di voler tornare a Milano. "Che qualcosa non vada per lui nel Chelsea mi sembra abbastanza chiaro. Si è fatto male nel suo momento migliore, non è stato molto fortunato - spiega Marianella a SkySport24 -. Tuchel lo aveva voluto questa estate, poi, con lui fuori per infortunio, ho l'impressione che a Tuchel sia piaciuto di più il Chelsea senza il belga. Che poi è più o meno lo stesso con cui hanno vinto la Champions. Per Lukaku ora è difficile ritrovarsi in una realtà molto diversa da quella in cui pensava di trovarsi. Ma non capisco di cosa dovrebbe scusarsi con i tifosi dell'Inter. L'Inter doveva vendere e l'ha fatto con il suo pezzo più importante. Forse non ha salutato i tifosi, ok, ma il calcio di oggi è così: devi andare subito da un'altra parte e pochissimi giorni dopo lui ha esordito contro l'Arsenal, facendo anche gol. Ma lui porta ancora l'Inter nel cuore e non credo debba scusarsi di nulla: ha dato tutto all'Inter. Chiaro che oggi, visto il tradimento di quello che sta vivendo, l'ex fidanzata ti sembra ancora più bella".