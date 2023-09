Massimo Marianella si unisce al coro di giornalisti e addetti ai lavori che hanno eletto l'Inter come squadra favorita nella corsa scudetto ma anche destinata a fare molta strada in Champions League: "L'Inter ha la consapevolezza di una squadra che arriva da una grande stagione, dove ha sfiorato la vittoria della Coppa Campioni - le parole del telecronista a Sky Sport -. Istanbul è stata un rimpianto perché forse i nerazzurri avrebbero meritato di più. Ora è certamente la squadra più forte in Italia e può, ragionevolmente, ambire ad arrivare a Wembley per giocarsi un'altra finale.

Il roster è fortissimo, tanto che in questo avvio di stagione ha faticato a trovare spazio Frattesi, uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Inzaghi dovrà dare minuti a tutti perché se non succede, diventa difficile".