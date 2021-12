Marianella: “Inter? Straordinaria. Tutti pensavano a un ridimensionamento”

Il noto giornalista sottolinea con forza i meriti della società

"L'Inter sembra perfetta perché è una bellissima squadra. Bisogna riconoscere che hanno fatto un qualcosa di straordinario a tutti i livelli: in campo, in panchina e in società". Lo sottolinea Massimo Marianella negli studi di SkySport24. Il noto giornalista puntualizza: "Le premesse erano ben diverse: si era tutti lì pronti a dire che l'Inter aveva perso tre giocatori importantissimi, che aveva perso un allenatore tra i migliori del pianeta e che aveva delle necessità economiche molto pressanti. Invece hanno costruito una squadra quasi altrettanto vincente, certamente altrettanto bella e pratica. I numeri sono chiari. Inzaghi deve essere orgoglioso del suo attacco, ma anche della difesa e di come gioca questa squadra, valorizzando e rivitalizzando alcuni giocatori. Al di sopra di tutti c'è la società, capace di cambiare gestione tecnica e giocatori senza farlo risentire, mettendo pure denaro nelle casse. Lavoro davvero straordinario".